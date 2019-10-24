Болсонару заявил, что Украина хочет купить бразильскую военную технику

Украина заинтересована в приобретении бразильской военной авиационной техники. Об этом президент крупнейшего латиноамериканского государства Жаир Болсонару сообщил в среду в Twitter.
«Украинский президент заинтересован в приобретении самолетов Super Tucano», — написал он. Как указал Болсонару, Киев также якобы готов рассмотреть возможность приобретения военно-транспортного самолета Embraer KC-390.
Болсонару встретился с Зеленским во вторник в Токио, куда оба прибыли на интронизацию императора Японии Нарухито. Как сообщила по итогам переговоров пресс-служба украинского лидера, в ходе встречи Зеленский предложил Болсонару перезапустить совместный космический проект по использованию космодрома «Алкантара».
Легкий турбовинтовой штурмовик Super Tucano бразильской Embraer в 2011 году был выбран ВВС США в качестве самолета летной подготовки, разведки и поддержки войск. Пентагон закупает эти боевые машины, в частности, для ВВС Афганистана. Согласно данным газеты The Wall Street Journal, один такой самолет стоит не дороже $20 млн, а час полета на нем обходится в $500.
Embraer KC-390 — самый большой армейский самолет, разработанный и построенный в южном полушарии, предназначен для выполнения широкого круга задач военно-транспортной авиации. Он может использоваться для высадки десанта, доставки грузов, совершения дозаправки в воздухе, в поисково-спасательных и гуманитарных операциях, а также в качестве санитарного борта для транспортировки раненых и пострадавших.
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