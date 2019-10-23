Зеленский на встрече со Штайнмайером подтвердил приверженность «Нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега президент Германии Франко-Вальтер Штайнмайер пришли к согласию, что «Нормандский формат» является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
«Украина выполнила свою часть для возобновления работы „Нормандской четверки“. Рассчитываем на проведение встречи лидеров „Нормандской четверки“ в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — отметил Зеленский.
Стороны также обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе. Зеленский назвал достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития приоритетом для него и его команды.
Кроме того, глава украинского государства выразил благодарность за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины.
Также Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016