Эрдоган попросил Путина не мешать турецкой армии в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает намерений РФ в Сирии, и попросил президента России Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе, передает в субботу «Дейли сабах».

«Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных одних в борьбе с режимом», — цитирует его газета.

«Мы не можем понять, каковы российские намерения там», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как возможность расширения своих границ.

«Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км», — приводит его слова агентство «Анадолу».

Эрдоган также заявил, что в настоящее время на территории Турции находятся 3,7 млн беженцев из Сирии. По его словам, у границы сейчас находятся 1,5 млн сирийцев, а в целом к границам Турции направляются 4 млн человек.

«Наша страна не в состоянии справиться с новой волной беженцев», — сказал он.