В Кабмине уверяют, что субсидии будут получать все, кто в них нуждается

Кабинет министров расширил круг получателей субсидий, поэтому в отопительном сезоне 2020-2021 годов их получат все, кто в этом нуждается.
Как сообщает Правительственный портал, в то же время КМУ принял меры для того, чтобы этот вид помощи стал более адресными.
«Мы хотим, чтобы больше в программе субсидий оставалось для наименее обеспеченных категорий. Например, детских домов семейного типа, которые ранее не были в программе, и семей с низкими доходами», — подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.
Как отмечается, соответствующим постановлением изменен процент — с 15 до 20%, который домохозяйство платит за коммуналку. Однако изменения в формуле начисления субсидий произойдут с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона. При этом подходы остаются такими же: чем меньше доходы, тем больше помощь.
Сообщается, что принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.
Например, в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% семей — 10% дохода, то есть изменение в формуле с 15% до 20% не значит такой процент оплаты.
Как отмечается на Правительственном портале, с изменениями помощь станет более адресной, и ее получат именно те, кто действительно нуждается.
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