Войти
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
макроэкономика
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд
официально
Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

торговля
RSS

Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3 квартале из-за пошлины Трампа

564
Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3 квартале из-за пошлины Трампа

В 3 квартале 2019 года украинские металлургические предприятия резко сократили поставки готовой металлопродукции в США. В сравнении со 2 кварталом поставки упали в 2,6 раза.

Согласно данным Таможенной статистики, падение экспорта произошло по всем товарным позициям и составило 32,1 тыс. т, тогда как кварталом ранее этот показатель был на уровне 84,1 тыс. т. При этом в августе отгрузки украинской метпродукции в США практически прекратились, составив символические 2,6 тыс. т.

Как отмечает президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, поставки украинской стали в США снизились существенно: почти в 2,5-3 раза по листовому прокату, в десятки раз по трубам.

«Тот объем стали, который сейчас поставляется на американский рынок, крайне незначителен. Он намного меньше, чем Украина могла бы поставлять в США. Это тем более важно, поскольку сейчас мировая экономика замедляется, спрос на сталь падает, и поэтому критически важно бороться за каждую тонну экспортных поставок», — считает А.Каленков.

По его словам, основной причиной такого сокращения стало действие 25%-ной пошлины на импорт стали, введенной администрацией президента США Дональда Трампа.

«Ряд стран получили индивидуальные квоты, в рамках которых они могут беспошлинно поставлять продукцию в США. Я думаю, что Украина тоже может претендовать на такой подход США как стратегический партнер», — говорит президент «Укрметаллургпром».

Читайте также: Украина задолжала жителям Донбасса более 40 млрд

Каленков считает, что Украина может инициировать возобновление переговоров с представителями администрации США о послаблении действия квоты для украинских металлургов. «Укрметаллургпром» уже обратился в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с просьбой начать диалог по этому поводу с Офисом торгового представителя США.

Дональд Трамп, экспорт, сталь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016