Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3 квартале из-за пошлины Трампа

В 3 квартале 2019 года украинские металлургические предприятия резко сократили поставки готовой металлопродукции в США. В сравнении со 2 кварталом поставки упали в 2,6 раза.
Согласно данным Таможенной статистики, падение экспорта произошло по всем товарным позициям и составило 32,1 тыс. т, тогда как кварталом ранее этот показатель был на уровне 84,1 тыс. т. При этом в августе отгрузки украинской метпродукции в США практически прекратились, составив символические 2,6 тыс. т.
Как отмечает президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, поставки украинской стали в США снизились существенно: почти в 2,5-3 раза по листовому прокату, в десятки раз по трубам.
«Тот объем стали, который сейчас поставляется на американский рынок, крайне незначителен. Он намного меньше, чем Украина могла бы поставлять в США. Это тем более важно, поскольку сейчас мировая экономика замедляется, спрос на сталь падает, и поэтому критически важно бороться за каждую тонну экспортных поставок», — считает А.Каленков.
По его словам, основной причиной такого сокращения стало действие 25%-ной пошлины на импорт стали, введенной администрацией президента США Дональда Трампа.
«Ряд стран получили индивидуальные квоты, в рамках которых они могут беспошлинно поставлять продукцию в США. Я думаю, что Украина тоже может претендовать на такой подход США как стратегический партнер», — говорит президент «Укрметаллургпром».
Каленков считает, что Украина может инициировать возобновление переговоров с представителями администрации США о послаблении действия квоты для украинских металлургов. «Укрметаллургпром» уже обратился в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с просьбой начать диалог по этому поводу с Офисом торгового представителя США.
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