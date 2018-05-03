Меркель: ЕС должен получить долгосрочное освобождение от пошлин США на сталь

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС должен получить долгосрочное освобождение от таможенных пошлин США на импорт стали и алюминия.

Об этом сообщает Reuters.

«До сих пор у нас была общая позиция, а именно, что мы рассматриваем эти тарифные требования как необоснованные», — сказала Меркель.

Она добавила, что еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем должна получить четкий мандат для переговоров с администрацией США.

8 марта Трамп подписал распоряжение, вводящее таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.