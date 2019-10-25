США планируют возобновить некоторые торговые привилегии для Украины

Администрация Белого дома в этом месяце планирует возобновить некоторые прекращенные торговые привилегии для Украины.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, торговый представитель Белого дома Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал рекомендацию возобновить некоторые торговые привилегии Украины. Это произошло после того, как тогдашний советник по нацбезопасности Джон Болтон предупредил Лайтхайзера, что президент США Дональд Трамп, вероятно, выступит против любых действий, которые пошли бы на пользу правительству в Киеве.

Предупреждение прозвучало, когда президент США Дональд Трамп «заморозил» 391 миллион долларов военной помощи для Украины в сфере безопасности.

Палата демократов начала расследование для возможного проведения импичмента в связи с вероятным давлением на Президента Украины Владимира Зеленского в обмен на расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера Байдена.

В начале октября Лайтхайзер во второй раз отправил необходимые документы на рассмотрение Белого дома. Позднее он отозвал их снова, 17 октября, на фоне бури по поводу политики президента Трампа относительно Украины.

В этом месяце пакет документов снова рассмотрят.

«Сейчас администрация планирует включить возобновление некоторых приостановленных привилегий Украины в пакет торговых мер, предусмотренных для реализации в этом месяце», — говорится в публикации.