Войти
Арсен Аваков публично заступился за «Азов»
позиция
Арсен Аваков публично заступился за «Азов»
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
макроэкономика
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

дружба народов
RSS

США планируют возобновить некоторые торговые привилегии для Украины

137
США планируют возобновить некоторые торговые привилегии для Украины

Администрация Белого дома в этом месяце планирует возобновить некоторые прекращенные торговые привилегии для Украины.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Как отмечается, торговый представитель Белого дома Роберт Лайтхайзер в конце августа отозвал рекомендацию возобновить некоторые торговые привилегии Украины. Это произошло после того, как тогдашний советник по нацбезопасности Джон Болтон предупредил Лайтхайзера, что президент США Дональд Трамп, вероятно, выступит против любых действий, которые пошли бы на пользу правительству в Киеве.

Предупреждение прозвучало, когда президент США Дональд Трамп «заморозил» 391 миллион долларов военной помощи для Украины в сфере безопасности.

Палата демократов начала расследование для возможного проведения импичмента в связи с вероятным давлением на Президента Украины Владимира Зеленского в обмен на расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера Байдена.

Читайте также: Бундестаг отклонил инициативу об отмене санкции против России

В начале октября Лайтхайзер во второй раз отправил необходимые документы на рассмотрение Белого дома. Позднее он отозвал их снова, 17 октября, на фоне бури по поводу политики президента Трампа относительно Украины.

В этом месяце пакет документов снова рассмотрят.

«Сейчас администрация планирует включить возобновление некоторых приостановленных привилегий Украины в пакет торговых мер, предусмотренных для реализации в этом месяце», — говорится в публикации.

США, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 октября 2019
Четверг, 24 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016