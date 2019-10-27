Трамп подтвердил гибель лидера Исламского государства

Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции ВС США в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Вчера ночью США привели главного в мире террористического лидера к правосудию. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ — самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире», — указал президент США.
Многие сообщники главаря ИГ были уничтожены в ходе операции, отметил также Трамп.
«Ни один американский военнослужащий не погиб в ходе операции, в то время как большое число бойцов и сообщников аль-Багдади погибли вместе с ним», — подчеркнул Трамп. «Он умер, забежав в тупиковый тоннель, воя, плача и крича по пути», — указал президент США, подчеркнув, что главарь ИГ был в окружении троих детей.
«Он добежал до конца тоннеля, но его догнали наши собаки, — уточнил Трамп. По словам главы Белого дома, аль-Багдади самоликвидировался вместе с тремя детьми.
Трамп отметил, что тело главаря ИГ было изуродовано, к тому же на него в результате взрыва обвалились стены тоннеля. «Однако результаты экспертизы дали нам точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение — это был он», — заключил Трамп.
Трамп заявил также, что Россия «прекрасно повела себя», открыв воздушное пространство над контролируемыми ей территориями в Сирии для ликвидации аль-Багдади. Вашингтон предупредил Москву о подготовке к спецоперации, Россия поблагодарила США за это, хотя не знала сути миссии, добавил глава Белого дома.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016