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Трамп подтвердил гибель лидера Исламского государства

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Трамп подтвердил гибель лидера Исламского государства

Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции ВС США в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Вчера ночью США привели главного в мире террористического лидера к правосудию. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ — самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире», — указал президент США.

Многие сообщники главаря ИГ были уничтожены в ходе операции, отметил также Трамп.

«Ни один американский военнослужащий не погиб в ходе операции, в то время как большое число бойцов и сообщников аль-Багдади погибли вместе с ним», — подчеркнул Трамп. «Он умер, забежав в тупиковый тоннель, воя, плача и крича по пути», — указал президент США, подчеркнув, что главарь ИГ был в окружении троих детей.

«Он добежал до конца тоннеля, но его догнали наши собаки, — уточнил Трамп. По словам главы Белого дома, аль-Багдади самоликвидировался вместе с тремя детьми.

Трамп отметил, что тело главаря ИГ было изуродовано, к тому же на него в результате взрыва обвалились стены тоннеля. «Однако результаты экспертизы дали нам точное, немедленное и определенно достоверное подтверждение — это был он», — заключил Трамп.

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Трамп заявил также, что Россия «прекрасно повела себя», открыв воздушное пространство над контролируемыми ей территориями в Сирии для ликвидации аль-Багдади. Вашингтон предупредил Москву о подготовке к спецоперации, Россия поблагодарила США за это, хотя не знала сути миссии, добавил глава Белого дома.

Дональд Трамп, Абу Бакр аль-Багдади
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