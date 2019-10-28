Нацбанк еще немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 28 октября 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 6 копеек – до 25,1741 грн за доллар против 25,1141 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,9609 грн против 27,94698 грн 25 октября.