Украина заявила о готовности покупать газ из РФ напрямую, - российский министр

Минэнерго России видит готовность партнеров из Украины начать поставки российского газа напрямую с 2020 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной.
«Обсуждали также вопросы поставок газа на Украину. Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую, — сказал он. — Конкретные цифры будут обсуждаться позднее».
Россия готова в 2020 году обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства, если к этому будет готова украинская сторона, сообщил также Новак.
«В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год. Хотя если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину», — сказал он.
Очередные трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу пройдут в конце ноября, сообщил Новак.
«В конце ноября будут очередные консультации. Мы настроены позитивно, и, на мой взгляд, прошедшая встреча была довольно конструктивной, поскольку мы увидели, что все стороны, во-первых, настроены конструктивно. Есть, конечно, и вопросы, и риски. Будем вместе решать эти вопросы в дальнейшем», — сказал он.
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