Войти
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов
позиция
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов
В Золотом стартовало разведение сил, следующим будет Петровское
мирный процесс
В Золотом стартовало разведение сил, следующим будет Петровское

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов

177
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов

Правительство Украины не намерено ретроспективно вносить изменения в систему стимулирования развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), планирует найти сбалансированное решение, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе Первого инвестиционного форума «RE: think. Invest in Ukraine» в Мариуполе во вторник.

«Мы не собираемся утверждать решения без диалога с теми, кого это касается. Вы можете быть уверены в том, что украинское правительство перед тем, как принять какое-то решение, занять какую-то позицию, точно будет искать возможность найти общую позицию», — сказал премьер, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Премьер также добавил, что намерен на этой неделе провести встречу со всеми заинтересованными сторонами и обсудить на ней все возможные варианты решения проблемы с финансированием выплат «зеленых» тарифов.

Читайте также: Кабмин и мобильные операторы договорились покрыть всю Украину интернетом

«Мы цивилизованные люди, мы понимаем, как работает рынок финансов, мы понимаем, что такое интересы акционеров, что нельзя просто изменить правила задним числом и не собираемся это делать. Но у нас есть общество, у которого есть запрос. И очень часто общество ощущает несправедливость, от того, что отдельные решения, которые принимались до этого, были приняты в интересах отдельных хорошо известных лиц. И поэтому этот фактор несправедливости, который ощущает украинское общество, мы не можем игнорировать», — сказал он, добавив, что решение, которое будет найдено, будет сбалансированным и общим.

Алексей Гончарук, зеленые тарифы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 29 октября 2019
Понедельник, 28 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат

Мне не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат. Яркий пример Трамп. Если послушать, что он говорит, то это просто катастрофа. Но когда посмотришь как он отстаивает интересы своей страны, то невольно им восхищаешься.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016