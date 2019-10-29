Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов

Правительство Украины не намерено ретроспективно вносить изменения в систему стимулирования развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), планирует найти сбалансированное решение, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе Первого инвестиционного форума «RE: think. Invest in Ukraine» в Мариуполе во вторник.

«Мы не собираемся утверждать решения без диалога с теми, кого это касается. Вы можете быть уверены в том, что украинское правительство перед тем, как принять какое-то решение, занять какую-то позицию, точно будет искать возможность найти общую позицию», — сказал премьер, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Премьер также добавил, что намерен на этой неделе провести встречу со всеми заинтересованными сторонами и обсудить на ней все возможные варианты решения проблемы с финансированием выплат «зеленых» тарифов.

«Мы цивилизованные люди, мы понимаем, как работает рынок финансов, мы понимаем, что такое интересы акционеров, что нельзя просто изменить правила задним числом и не собираемся это делать. Но у нас есть общество, у которого есть запрос. И очень часто общество ощущает несправедливость, от того, что отдельные решения, которые принимались до этого, были приняты в интересах отдельных хорошо известных лиц. И поэтому этот фактор несправедливости, который ощущает украинское общество, мы не можем игнорировать», — сказал он, добавив, что решение, которое будет найдено, будет сбалансированным и общим.