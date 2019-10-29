Кабмин и мобильные операторы договорились покрыть всю Украину интернетом

Кабинет министров подписал с 4 крупнейшими операторами мобильной связи меморандум по покрытию всей территории Украины сетью мобильного интернета.

Меморандум подписали во время инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября.

Меморандум правительство подписало с крупнейшими мобильными операторами — компаниями «Интертелеком», «Лайфсел», «Водафон» и «Киевстар».

«Сегодня подписали Меморандум с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины о перераспределении частот.

Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат — у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А в украинцев — качественная связь в селах и на дорогах», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство со своей стороны готово оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов», — добавил он.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сплошное покрытие широкополосным интернетом в Украине будет реализовано в течение полутора-двух лет.