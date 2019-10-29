Под Радой митингуют педагоги против 40-часовой рабочей недели

Около тысячи педагогов в Киеве собрались на акцию протеста против изменений, которые народные депутаты предложили в закон о среднем образовании.

Об этом сообщает Укринформ.

К ним присоединились представители свободного образовательного профсоюза, приехавшие из разных регионов Украины, областные организации профсоюза в Тернопольской, Донецкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской, Черновицкой, Киевской областях и профсоюзные организации ряда городов.

К педагогам вышли председатель фракции «Голос» Святослав Вакарчук, председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и члены комитета Сергей Колебошин, Инна Совсун.

Педагоги встретили их криками «Позор».

Как отмечают протестующие, их не устраивает предложение обязательной сертификации, те предложения, которые касаются отмены учителям надбавок за классное руководство, проверку тетрадей и т. п., введение для педагогов 40-часовой рабочей недели, перевод педработников пенсионного возраста на срочный трудовой договор. Также недовольство вызвал тезис про отмену надбавок за ученые звания.

Напомним, что Министерство образования и науки также не поддерживает поправки партии «Голос» к законопроекту «О полном всеобщем среднем образовании», предусматривающие введение 40-часовой рабочей недели для учителей. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.