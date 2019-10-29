В буксирных фирмах «Навигейт» и «Прайм Эдженси» прошли обыски

В компаниях «Навигейт» и «Прайм Эдженси» (обе — Одесса), которые занимаются оказанием буксирных услуг в портах Большой Одессы, прошли обыски.

Об этом сообщает общественное движение «Стоп-коррупция в портах Украины».

Активисты движения напоминают, что реальными бенефициарами этих фирм являются одиозный одесский бизнесмен Анатолий Шестаковский, недавно уволенный начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук и российский криминальный авторитет Андрей Марисов.

Обыски были проведены согласно решению Приморского районного суда Одессы от 10 октября 2019 года в рамках расследования дела еще одной буксирной фирмы — ООО «Экофлот».

В решении суда сообщается, что к недополучению бюджетом Украины отчислений от фрахтования буксиров причастны работники Одесской таможни, которые подозреваются в содействии буксирным фирмам: «Экофлот», «Навигейт», «Таг Сервис», «Прайм Эдженси» и «Одесская буксирная компания».

Участники движения «Стоп-коррупция» надеются, что одной только налоговой недоимкой расследование дела не ограничится.

«9 миллионов гривен, конечно, слезы по сравнению с тем, что они (бенефициары буксирных фирм — ред.) на самом деле вывели из Украины. Но пусть эти деньги станут началом большой и чистой любви», — отмечают активисты.

Как сообщалось, коррупционные схемы с государственными буксирами развернулась в Одесском морском торговом порту (ОМТП) после прихода туда в 2017 году так называемых «винницких почтальонов» — начальника Одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука и и.о. директора ОМТП Виктора Войтко.

Из решения Шевченковского районного суда Киева № 81967344 от 7 мая 2019 года следует, что руководители ОМТП по сговору с российским криминальным авторитетом Андреем Марисовым организовали схему, при которой большая часть доходов госпредприятия не поступает государству, а оседает на счетах подконтрольных им структур «для выведения за границу, дальнейшего обналичивания и передачи активным участникам террористических групп».

Суд объяснял, что в этих схемах задействованы фирмы: «Экофлот», «Си Уинд», «Навир Сервис», «Вел Шиппинг», «Марин Порт Сервис Пивденний», «ПраймЭдженси» и «Таг Сервис». Весной 2018 года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО «Экофлот».

Тему коррупции в ОМТП поднимал президент Владимир Зеленский в июле 2019 года на совещании в Одессе. 28 октября подал в отставку замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, которого участники транспортного рынка неоднократно обвиняли в коррупции.