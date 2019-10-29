В буксирных фирмах «Навигейт» и «Прайм Эдженси» прошли обыски

В компаниях «Навигейт» и «Прайм Эдженси» (обе — Одесса), которые занимаются оказанием буксирных услуг в портах Большой Одессы, прошли обыски.
Об этом сообщает общественное движение «Стоп-коррупция в портах Украины».
Активисты движения напоминают, что реальными бенефициарами этих фирм являются одиозный одесский бизнесмен Анатолий Шестаковский, недавно уволенный начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук и российский криминальный авторитет Андрей Марисов.
Обыски были проведены согласно решению Приморского районного суда Одессы от 10 октября 2019 года в рамках расследования дела еще одной буксирной фирмы — ООО «Экофлот».
В решении суда сообщается, что к недополучению бюджетом Украины отчислений от фрахтования буксиров причастны работники Одесской таможни, которые подозреваются в содействии буксирным фирмам: «Экофлот», «Навигейт», «Таг Сервис», «Прайм Эдженси» и «Одесская буксирная компания».
Участники движения «Стоп-коррупция» надеются, что одной только налоговой недоимкой расследование дела не ограничится.
«9 миллионов гривен, конечно, слезы по сравнению с тем, что они (бенефициары буксирных фирм — ред.) на самом деле вывели из Украины. Но пусть эти деньги станут началом большой и чистой любви», — отмечают активисты.
Как сообщалось, коррупционные схемы с государственными буксирами развернулась в Одесском морском торговом порту (ОМТП) после прихода туда в 2017 году так называемых «винницких почтальонов» — начальника Одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука и и.о. директора ОМТП Виктора Войтко.
Из решения Шевченковского районного суда Киева № 81967344 от 7 мая 2019 года следует, что руководители ОМТП по сговору с российским криминальным авторитетом Андреем Марисовым организовали схему, при которой большая часть доходов госпредприятия не поступает государству, а оседает на счетах подконтрольных им структур «для выведения за границу, дальнейшего обналичивания и передачи активным участникам террористических групп».
Суд объяснял, что в этих схемах задействованы фирмы: «Экофлот», «Си Уинд», «Навир Сервис», «Вел Шиппинг», «Марин Порт Сервис Пивденний», «ПраймЭдженси» и «Таг Сервис». Весной 2018 года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО «Экофлот».
Тему коррупции в ОМТП поднимал президент Владимир Зеленский в июле 2019 года на совещании в Одессе. 28 октября подал в отставку замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, которого участники транспортного рынка неоднократно обвиняли в коррупции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016