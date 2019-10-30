В правительстве обещают бороться с теневым оборотом сигарет и алкоголя

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя «белыми».
Об этом он сказал в интервью ЭП.
«Есть такая проблема, как теневой оборот подакцизных товаров, есть такой полиграфкомбинат „Украина“ — это предприятие выпускает акцизные марки. За последние несколько лет количество заказанных марок уменьшилось в два раза. Что-то мне подсказывает, что это не связано с тем, что украинцы стали меньше пить или курить.
Это связано с тем, что значительная часть продукции „переехала“ в тень. В силу самых разных причин. Есть же косвенные признаки, по которым оценивают реальный ВВП, независимо от налоговых поступлений. Если сравнить реальный оборот и тот, который отражен в налоговой, то эта разница достигает миллиардов гривень.
Если вывести „на свет“ хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд грн в год. Но еще более важно, что украинцы будут меньше травиться или даже умирать от некачественной продукцией, разлитой непонятно где», — сказал Дубилет.
По его словам, в правительстве запустили проект, в рамках которого различными методами попытаются снова сделать этот рынок «белым».
Он подчеркнул, что сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.
«Во-первых, думаем обновить акцизную марку, чтобы ее было сложнее подделать. Во-вторых, нам нужно наладить работу с силовыми органами, чтобы они работали с теми магазинами, которые торгуют незаконной продукцией», — пояснил министр.
По словам Дубилета, «все эти адреса, имена известны, просто нужна политическая воля».
«В-третьих, обсуждаем возможность реализации концепции track and trace, то есть, сделать так, чтобы путь подакцизной продукции можно было в электронной форме отследить с момента производства до момента продажи», — добавил он.
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