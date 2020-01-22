Половина алкоголя в Украине продается нелегально, в Кабмине будут бороться марками

Половина алкоголя в Украине продается нелегально.
Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook
«Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается „в черную“. Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой — колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции», — сказал он.
Дубилет подчеркнул, что в правительстве уже разработали план, как «бороться» с нелегальным алкоголем.
«Идея проста. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а только „пикать“ в кассовый чек, как обычный товар», — уточнил Дубилет.
Министр добавил, что новая система будет «активировать» и «деактивировать» акцизные марки, которые клеяться на упаковки с алкоголем, что свидетельствует о том, что производитель уплатил налог в бюджет.
Дубилет подчеркнул, что это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, заверил министр, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка.
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