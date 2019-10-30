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Украинцы в целом поддерживают продажу земли, но не иностранцам

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Украинцы в целом поддерживают продажу земли, но не иностранцам

Более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли в стране, свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам опроса, обнародованным в среду, 22% респондентов — за скорейшее открытие рынка, 10% — за то, чтобы это было через год, 21% — через несколько лет. Наряду с этим 28% респондентов против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% — через год, 8% — через несколько лет. Среди тех, кто поддерживает введение рынка земли — половина против продажи ее иностранцам.

68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка землю можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% — всем гражданам Украины, около 40% — государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против — 82% опрошенных).

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, 31% — поддерживают. Среди последних почти половина — владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

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70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать/дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев. Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица.

Опрос проводился 24-27 октября среди населения Украины от 18 лет и старше.

опрос, продажа земли
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