Майнеры заработали за всю историю Bitcoin $15 млрд

Совокупный доход майнеров составил около $15 млрд с момента запуска Bitcoin в 2009 году. Из них $1 млрд — это комиссионные вознаграждения, отмечает аналитик Яссин Элманджи в своем Twitter-акаунте.
«Это официально. Сеть Bitcoin превысила $1 млрд совокупного дохода от комиссий», — написал аналитик, ссылаясь на данные ресурса мониторинга и статистики Coin Metrics.
Майнеры получают вознаграждение за создание новых блоков в сети Bitcoin и за проведение транзакций между участниками рынка. 15 октября этого года крупный инвестор отправил единой транзакцией 112 027 BTC, заплатив за перевод менее $4.
Отметим, что сегодня отмечается годовщина White paper Bitcoin. Документ опубликовали 31 октября 2008 г. человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото.
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