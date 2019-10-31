Декларация о доходах Григория Суркиса должна насчитывать как минимум 130 оффшоров и 6 авто, - СМИ

Народный депутат Украины Григорий Суркис от ОПЗЖ не подал декларацию о доходах за 2018 год. Таким образом, нардеп попытался скрыть от общественности свое миллионное имущество. Но безуспешно, ведь активы Суркиса незадолго до его депутатства отыскали украинские журналисты.

Информация о движимом и недвижимом имуществе депутата имеется также у правоохранительных органов, в частности НАБУ.

Так, в собственности Суркисов есть автомобили, дома, земельные участки, квартиры и сотни оффшорных компаний. К примеру, братьям принадлежат как минимум 6 элитных автомобилей. Среди их числа три авто Range Rover (2012- 2013 года выпуска), Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55 AMG а также Maybach 57. Стоимость автомобилей оценивается примерно в 11 млн грн.

Также, Суркисы владеют, по меньшей мере, 12 земельными участками, 7 из которых в Киеве, и еще 5 — в Киевской области. Братья являются собственниками еще 2 нежилых помещения в Киеве — 108 и 156 кв метров, в столице. Их оценочная стоимость составляет примерно 7,5 млн грн.

Пять столичных квартир Суркисов по самым скромным меркам потянут почти 7 млн грн. А жилой дом братьев в Киевская область (206,9 кв метров) может стоять порядка 3 млн грн.

К этому богатству следует добавить еще один дом на Кипре и личный самолет, стоимостью минимум 2,1 млн грн (по некоторым данным его прошлым летом Суркис старший был вынужден передать другому собственнику в счет долгов).

Итого, только официально зарегистрированное на Сурксив имущество тянет, по меньшей мере, на 57 млн 134 тыс. грн.

Кроме того, установлена и структура подпольной бизнес-империи братьев Суркисов.

Она насчитывает почти 130 предприятий и оффшорных фирм, таких как LANDA PARTICIPATION CORPORATION (Британские Виргинские острова, г. Роад-Таун), JESTLIC VENTURES LIMITED (Британские Виргинские острова, г. Роад-Таун), CAPE TRADE HOLDING LIMITED (Британские Виргинские острова, г. Роад-Таун), HAMBAY TRADING CORPORATION (Британские Виргинские острова, г. Роад-Таун), BERLY MANAGEMENT CORPORATION (Британские Виргинские острова, г. Роад-Таун), BREDGAT HOLDINGS LIMITED, «SHONEST INVESTMENT LIMITED» (Тортола), «Ньюпорт Менеджмент ЛТД» (Тортола), «Джестлик Венчерс ЛТД» (Британские Виргинские острова), Miosaria Commercial Limited (Кипр, г. Лимасол), Zocatini Enterprises Limited (Кипр, г. Лимасол), и другие.

Эта малая часть имущества Суркисов стоит примерно 900 млн. грн. И нардепу Суркису придется ее «засветить» в своей декларации за 2019 год.

А пока в реестре содержится только три сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии старшего Суркиса. От 12, 27 сентября и 8 октября текущего года.

В частности, 12 сентября Суркис получил от своей дочери — Светланы Суркис — подарок в не денежной форме стоимостью 2 млн 140,5 тыс. грн.

Также он задекларировал получение банковских процентов от «Таскомбанка» в сумме почти 2,4 млн в сентябре и еще чуть более 2 млн грн в октябре.

Журналисты напоминают, что братья Игорь и Григорий Суркисы являются фигурантами уголовного производства НАБУ и подозреваются в хищении, по меньшей мере, 1,4 млрд. грн, которых бюджет Украины лишился вследствие махинаций компании «Энергосети».

Доказательно об участии Суркисов в коррупционной схеме наживы на энергетическом рынке Украины рассказали журналисты программы «Схемы». Последние обнародовали полученные ими телефонные разговоры лиц, голоса которых похожи на экс-нардепа и екс-директора «Энергосети» Дмитрия Крючкова, нардепа от БПП Игоря Кононенко, а также братьев Игоря и Григория Суркисов.

Переговоры подтверждают, что все они причастны к выводу денег с облэнерго в Харькове, Черкассах и Запорожье в «частные карманы». В частности, на одной из записей звучит просьба отвезти деньги в размере 600 тыс. долларов в офис Суркисов.