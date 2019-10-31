Зеленский хочет 4 ноября начать разведение войск в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское в Луганской области должно начаться 4 ноября.

«Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое — Ред.) . Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели — должно быть семь дней тишины — то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — сказал Зеленский на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Также Столтенберг добавил, что страны-члены Альянса приветствует прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

«Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести своё оружие и технику», — подчеркнул Столтенберг.

Как сообщалось, 29 октября разведение сил и средств началось в поселке Золотое. Кроме того, в этот день на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в Петровском.