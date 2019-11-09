На Донбассе началось разведение сил в Петровском

В субботу, 9 ноября, на Донбассе началось разведение сил в районе населенного пункта Петровское. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, сегодня начался практический этап разведения сил и средств на участке № 3 вблизи населенных пунктов Петровское и Богдановка в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Процесс разведения контролируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как известно, начало практического этапа разведения сил в Петровском было запланировано на утро 8 ноября, однако боевики не подтвердили готовность к разведению. Российские наемники утверждали, что накануне украинские военные якобы обстреляли населенный пункт на оккупированной территории.
Позже представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил в Петровском на Донбассе начнется в субботу, 9 ноября. Он отметил, что во время заседания ТКГ было договорено, что разведение начнется в 12:00.
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