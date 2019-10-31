В Нью-Йорке запрещают фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра. Об этом сообщает The New York Times. За нарушение предусмотрен штраф в размере $2 тыс.

За это решение проголосовали 42 парламентария, против высказались шесть. В офисе мэра Нью-Йорка Билла де Блазио заявили CNN, что он намерен подписать документ.

Фуа-гра готовится из печени утки или гуся. Для того чтобы приготовить деликатес, птиц насильно перекармливают (чаще всего с использованием специальных воронок или трубок, через которые корм засыпают им в глотки) и лишают свободы передвижения. В результате печень увеличивается в несколько раз.

Как отмечает NYT, против законопроекта выступили владельцы птицеферм. По словам одного из опрошенных газетой фермеров, в прошлом году его предприятие, расположенное в долине реки Гудзон, выручило от продажи фуа-гра $15 млн. По его словам, печень весом 90 г можно продать за $125. Потери его компании от запрета деликатеса в Калифорнии составили около $50 тыс. в неделю.

Запрет на продажу фуа-гра в Калифорнии был введен в 2012 году. Спустя три года его отменили, но затем снова вернули. Продажа деликатеса также запрещена либо ограничена в Индии, Австралии, Аргентине, Израиле и Великобритании. Американская сеть супермаркетов Whole Foods перестала продавать продукт в 1997 году.