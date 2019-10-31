Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов во времена Порошенко

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах.

Как передает Интерфакс-Украина, за соответствующий проект постановления (№ 2312) о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы проголосовали 339 народных депутатов.

Главой ВСК стал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а заместителем — Сергей Рахманин. В составе ВСК 12 народных депутатов — представителей всех фракций.

Среди задач ВСК — проведение проверки ведомостей о пожарах на складах боеприпасов на стратегических объектах Министерства обороны, перепроверка хода расследований правоохранительными органами по данным происшествиям.

«Пять лет прошло, и не было вообще никакого пояснения, что все-таки произошло — или это была диверсия, или это был террористический акт, или умышленные поджоги — никто не знает. Более того, есть информация, что люди, которые непосредственно отвечали за сохранение и избежание этих процессов, получили повышение по службе», — сказал Арахамия, представляя проект постановления в парламенте.

В марте 2014 года произошел пожар на танковом складе в Кривом Роге Днепропетровской области.

29 октября 2015 года произошел пожар на складе боеприпасов в Сватово Луганской области, в результате чрезвычайного события погибли четыре человека (трое военнослужащих и местная жительница).

23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи Харьковской области. В результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое человек пострадали.

3 мая 2018 года в Балаклее на технической территории военного арсенала возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов, жертв и пострадавших тогда не было.

Кроме того, 26 сентября 2017 года на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов, в результате данного происшествия пострадали два человека.

Ночью 9 октября 2018 года поступила информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов не было. Из-за ЧП эвакуировали население из 38 населенных пунктов.