Генпрокурор Рябошапка избегает объяснений по прокурору Кулику

Депутаты и общественники отправили коллективный запрос генпрокурору.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики инициирует запрос генеральному прокурору Руслану Рябошапке относительно статуса прокурора Константина Кулика в обновленном Офисе генпрокурора без прохождения аттестации. Запрос стал реакцией на обращение активистов «СтопКоррупция» в Комитет Верховной Рады, которые не могут добиться реакции на запросы общественных организаций и СМИ. Коллективный запрос на отстранение прокурора Кулика подписали более 60 народных депутатов, сообщает NewsOne.

«Мы сейчас хотим объявить о нашем обращении, для того чтобы комитет рассмотрел его и в свою очередь направил соответствующий запрос генеральному прокурору Украины относительно того, почему лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, продолжает работать на своей должности», — заявил представитель ОО «СтопКоррупция» Владимир Цыганов.

NewsOne напоминает, что ранее редакция уже отправляла запрос Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с целью выяснить «специальные условия» для Константина Кулика, который работал при предыдущей власти и был замечен в различных коррупционных сканда лах. В законе Украины «О доступе к публичной информации» указано: пять рабочих дней — именно такой срок есть у распорядителя информации на предоставление ответа на запрос. Сегодня редакция получила ответ из Офиса Генерального прокурора от Н.Теличко, начальника отдела рассмотрения запросов на публичную информацию: «Согласно Закону Украины „О прокуратуре“ при назначении на административную должность в Генеральной прокуратуре Украины аттестация кандидата не предусмотрена. Также решение уполномоченных органов о возбуждении дисциплинарного производства относительно Кулика К.Г. в кадровое подразделение не поступало и не рассматривалось».

Таким образом, в самом Офисе Генерального прокурора Украины защищают одиозную личность Кулика. У депутатов и активистов другая позиция.

«Я просто позволю себе напомнить, что Константин Кулик ранее обвинялся по делу о незаконном обогащении. Это дело было закрыто в суде просто потому, что Конституционный суд Украины решил, что незаконное обогащение больше не преступление», — указала глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.

Обращение в ГПУ к Руслану Рябошапке, поддержали представители «Голоса», «Батькивщины» и «Слуг народа», а также представители антикоррупционны хобщественных организаций «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) и Трансперенси Интернешнл Украина, экс-главой которой был нынешний народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин. По словам народного депутата от фракции «Слуга народа» Романа Иванисова, ситуация с Куликом ставит под угрозу доверие к антикоррупционным органам Украины и лично Руслану Рябошапке. А очистка от старых антигероев и обновление системы являются задачами новой власти.

Напомним, что несмотря на процесс реформирования ГПУ, одиозный прокурор Константин Кулик остается работать в Офисе Генерального Прокурора. По источникам СМИ, в настоящее время Кулик занимает должность начальника четвертого отдела процессуального руководства Второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием. При этом Кулик не проходил аттестацию согласно п. 7 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

В «Слуге народа» намерены обратить внимание генпрокурора Руслана Рябошапки на прокурора Константина Кулика. Об этом во время общения с журналистами заявил народный депутат от «Слуги народа» Иван Шинкаренко.

«Этот вопрос будет включен в следующее заседание комитета, которое пройдет на следующей неделе, и решением комитета, надеемся, мы проголосуем за то, чтобы генпрокурор обратил внимание на то, что господин Кулик продолжает работать в прокуратуре без сдачи аттестационного экзамена», — сказал он.

По мнению 60 народных депутатов, продолжение работы Константина Кулика в Офисе генпрокурора — будет тестом для Руслана Рябошапки на ту самую доброчестность и реальность реформ.

К прокурору Константину Кулику есть вопросы по делу о незаконном обогащении, и это еще один повод, чтобы генеральный прокурор Руслана Рябошапка обратил на него внимание. Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

«Дело в том, что дело в отношении незаконного обогащения господина Кулика было передано в суд. И в силу того, что в феврале 2019 КС декриминализировал незаконное обогащение, это дело было закрыто уже на стадии судебного разбирательства. Поэтому также вопрос к господину Кулика относительно незаконного обогащения. Это еще один дополнительный повод для того, чтобы обратить внимание генерального прокурора на господина Кулика», — заявил Ткаченко.

Канал напоминает, что ранее журналисты авторитетного американского издания The New York Times о публиковали по Константину Кулику собственное расследование, указав, что он был трижды обвинен в коррупции и обвинен в возбуждении уголовных дел по политическим мотивам против своих оппонентов.