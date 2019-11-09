Кулика и Луценко в Конгрессе США назвали коррупционерами

В Конгрессе США продолжаются слушания по делу импичмента президента Дональда Трампа. Свои показания дал Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Он заявил, что экс-генпрокурор Юрий Луценко хотел отомстить бывшему послу США в Украине Мари Йованович. Также Джордж Кент рассказал, что к кампании против экс-посла активно привлекали так называемых «порохоботов», свидетельствует текст показаний Кента в Комитете Палаты представителей.

По словам Кента, Луценко пытался отстранить от должности Йованович, передавая адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани информацию о ней.

К «коррумпированным украинцам», в результате действий которых Мари Йованович была смещена с поста посла, кроме Луценко и бывшего генпрокурора Шокина, Кент также причислил прокурора Константина Кулика, с которым встречался адвокат Трампа Руди Джулиани.

Напомним, 5 ноября в Офисе генерального прокурора Украины пообещали немедленно отреагировать на обращение депутатов и общественных организаций относительно Константина Кулика.

Депутаты требуют немедленного увольнения из Генпрокуратуры скандального прокурора Кулика, рассказал народный депутат от фракции «Батькивщина» Владимир Кабаченко после встречи с генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой. По его словам, нет смысла ждать до нового года и оплачивать пребывание Кулика на рабочем за счет бюджетных средств. Ранее Кулика подозревали в незаконном обогащении, а недавно журналисты «Bigus.info» обнаружили у Кулика пентхаус в центре Киева, который принадлежит матери детей Кулика и построен без разрешительных документов в одном из элитных комплексов столицы. Кроме того, Кулик известен тем, что не прошел переаттестацию в обновленный прозрачный Офис генпрокурора и якобы ушел на больничный.

Кулика связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поскольку он вел ранее дела по злоупотреблениям при национализации «ПриватБанка» и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. По информации Reuters, Кулик неформально вел переговоры с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани взамен на компромат против демократа Джо Байдена (который является конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году). Кулик встречался с Джулиани летом в Париже, пишет Reuters. По информации издания, скандального прокурора должны уволить до конца этого года.

По словам народного депутата фракции «Слуга народа» Ивана Шинкаренко, генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал вскоре возобновить дела о незаконном обогащении Константина Кулика. «В случае игр с больничным Кулик будет уволен до конца текущего года точно, поскольку с нового 2020 года начинает работу обновленный очищенный Офис генерального прокурора», — рассказал Шинкаренко по итогам встречи с Русланом Рябошапкой.

7 ноября под стенами Генеральной прокуратуры активисты и общественные организации провели акции протеста и митинги с требованием немедленно уволить Константина Кулика из Генпрокуратуры.