Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую

Делегация Финляндской Республики во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств № 1 в Станице Луганской, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности и действий российских оккупационных войск», — сказано в сообщении.

Так, Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская», а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Отмечается, что от украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Как сообщалось, Пекка Хаависто посетил краину 31 октября — 1 ноября, в частности, линию разграничения на Донбассе.

Глава финской дипломатии встретился со своим коллегой Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ, а также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).

Глава МИД Финляндии сообщил, что Хельсинки готовят дополнительный пакет помощи в вопросах разминирования Донбасса.