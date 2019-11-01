Глава МИД Финляндии прибыл в Киев и поедет на Донбасс

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто прибыл в Киев, откуда отправится на восток Украины и посетит линию разграничения.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Рад приветствовать моего финского коллегу Гаависто в Киеве на его пути на восток Украины», — отметил Пристайко.

Он сообщил, что руководители внешнеполитических ведомств Украины и Финляндии вместе почтили память погибших за свободу Украины.

Пристайко поблагодарил Финляндию за неизменную поддержку Украине с 2014 года, а также дополнительный пакет помощи на сумму 600 тыс евро на разминирование Донбасса.