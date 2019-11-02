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Белый дом готов к импичменту Трампу

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Белый дом готов к импичменту Трампу

Вашингтон готов к голосованию палаты представителей Конгресса за импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

«Это то, чего мы ожидаем. Но мы надеемся, что демократы придут в чувство. Они знают, что президент не сделал ничего плохого», — заявила она.

Гришем добавила, что Белый дом готовился к такому развитию событий с «самого начала» процедуры импичмента, когда представители Демократической партии проводили закрытые встречи со свидетелями. По словам Гришем, Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей и инициатор импичмента, «ясно дала понять», что демократы проголосуют за него.

Накануне, 31 октября, палата представителей, где большинство принадлежит демократам, одобрила формальную резолюцию о начале процедуры импичмента Трампу, расследование поручено вести комитету палаты по разведке. «Мы принимаем это решение, чтобы устранить любые сомнения в том, может ли администрация Трампа отказываться предоставлять расследованию документы, запрещать давать показания... и продолжать препятствовать работе палаты представителей», — поясняла Пелоси.

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В том случае, если комитет палаты представителей по разведке сочтет достаточными улики против президента, обвинения будут вынесены на рассмотрение всей палаты представителей. В случае поддержки импичмента большинством голосов обсуждение переходит в верхнюю палату — Сенат, где большинство принадлежит республиканцам.

По версии инициаторов импичмента, Трамп нарушил Конституцию, так как оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он возобновил расследований в отношении Хантера Байдена — сына политического оппонента Трампа, бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Байден-младший работал в украинской компании Burisma Holdings.

Дональд Трамп, импичмент
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