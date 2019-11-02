Украина начала отбор газа из хранилищ

В Украине из-за похолодания начался отбор газа из хранилищ.

Об этом в Facebook написал председатель ООО «Оператор ГТС» Сергей Макогон.

«В Украину пришло похолодание и включилось ТКЭ. Как результат потребление увеличилось до 110 млн в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ — 20 млн в сутки. Газа в хранилищах этого года достаточно для прохождения всей зимы — 21,785 млрд кубометров. Однако я все равно призываю всех экономно использовать энергоресурсы, особенно тепло», — написал Макогон.

Как сообщалось, из-за теплой погоды и угрозы прерывания транзита российского газа закачки голубого топлива в хранилища продолжались в этом году максимально долго.

Изначально НАК «Нафтогаз Украины» планировал сделать запасы не менее 20 млрд кубометров.