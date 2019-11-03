Журналист Бабченко уехал из Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко, «убийство» которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.
Об этом он сам написал в Facebook.
«„Если Украина выберет „кандидата Х“ — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса „я сваливаю““. Ровно полгода назад написано... Я сказал. Я сделал», — отметил он.
«Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались — Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал — Бабченко уехал»... А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции «мир-дружба-жвачка» обмен экстрадициями — это без меня. Я пока за заборчиком постою«, — написал Бабченко.
В комментариях к посту Бабченко сообщил, что уехал в Израиль и что собирается вернуться в Украину в будущем.
«Три часа лету, и я в Киеве», «Я вернусь. Это временная эвакуация», «Зе — пока еще мой президент. Украина — моя страна. И я жить собираюсь именно в ней», — пишет он.
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