Войти
Трамп назвал нефть главной причиной операции США в Сирии
позиция
Трамп назвал нефть главной причиной операции США в Сирии
Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени
резонанс
Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Джонсон не допустит нового референдума о независимости Шотландии

253
Джонсон не допустит нового референдума о независимости Шотландии


Борис Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии, пока он занимает пост премьер-министра Великобритании. Об этом глава правительства заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News.

«Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос ведущей программы, даст ли он добро на проведение подобного плебисцита. «Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу», — добавил премьер-министр.

«У нас был один референдум в 2014 году, народу Великобритании, народу Шотландии в 2014 году сказали, что это будет единственное подобное событие в жизни целого поколения», — напомнил Джонсон. «Не думаю, что люди в этой стране считают, что референдумы — отличная вещь для гармонии», — отметил глава правительства.

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен уже не раз заявляла, что до конца года потребует от Лондона наделения Эдинбурга законным правом на проведение референдума о независимости региона. До рождества, отмечаемого в Великобритании 25 декабря, она намерена направить в Лондон запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии от 1998 года. Согласно этому разделу, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

Читайте также: Манафорт уверял Мюллера во вмешательстве Украины в американские выборы, — СМИ

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Шотландия, Борис Джонсон
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 3 ноября 2019
Суббота, 2 ноября 2019
Пятница, 1 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016