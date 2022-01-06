Украина уже экспортировала 33,19 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 6 января экспортировала 33,19 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 25,7% выше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.
По данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 16,10 млн тонн пшеницы (на 28,7% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ). С учетом введенного 19 октября 2021 года Министерством агрополитики и продовольствия ограничения на ее экспорт на уровне 25,3 млн тонн украинские экспортеры могут поставить на внешние рынки еще 9,2 млн тонн пшеницы (36,4% установленного лимита).
Помимо этого за указанный период Украина экспортировала 5,19 млн тонн ячменя (+37,6% к показателям за аналогичную дату 2020/2021МГ), 11,54 млн тонн кукурузы (+18,5%) и 59,6 тыс. тонн муки (-24,8%).
На указанную дату также экспортировано 121,5 тыс. тонн ржи, что в 71 раз превышает показатель минувшего МГ.
Как сообщалось, Украина в 2020/2021МГ экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в числе которых 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя. Также на внешние рынки поставлено 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.
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