Зеленский подписал закон о люстрации и сокращении числа судей Верховного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда почти в два раза — до 100 человек. Об этом сказано в информации о статусе закона, размещенной на сайте Верховной Рады.

«4 ноября закон возвращен с подписью президента», — сказано в сообщении.

Парламент Украины принял в целом этот закон 16 октября. Законом распускается действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сокращается количество ее членов с 16 до 12.

Закон также распространяет так называемую люстрацию (временный запрет занимать определенные должности) в отношении руководства ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали эти должности не менее года в период с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 года. Кроме того, вводится новый порядок формирования состава ВККС, а также ряд других новшеств.