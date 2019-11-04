Зеленский подписал закон о люстрации и сокращении числа судей Верховного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда почти в два раза — до 100 человек. Об этом сказано в информации о статусе закона, размещенной на сайте Верховной Рады.
«4 ноября закон возвращен с подписью президента», — сказано в сообщении.
Парламент Украины принял в целом этот закон 16 октября. Законом распускается действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сокращается количество ее членов с 16 до 12.
Закон также распространяет так называемую люстрацию (временный запрет занимать определенные должности) в отношении руководства ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали эти должности не менее года в период с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 года. Кроме того, вводится новый порядок формирования состава ВККС, а также ряд других новшеств.
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