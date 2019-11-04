МВД покупает еще 10 французских вертолетов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерениях открытия представительства Европейского авиастроительного концерна Airbus Group NV в Украине по итогам встречи с вице-президентом дочерней французской вертолетостроительной компании Airbus Helicopters Оливье Мишелоном.

«В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра... В планах — открытие представительства Airbus в Украине», — написал Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

По его словам, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службе, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии еще 10 вертолетов моделей Н225, Н145 и Н125.