МВД покупает еще 10 французских вертолетов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерениях открытия представительства Европейского авиастроительного концерна Airbus Group NV в Украине по итогам встречи с вице-президентом дочерней французской вертолетостроительной компании Airbus Helicopters Оливье Мишелоном.
«В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра... В планах — открытие представительства Airbus в Украине», — написал Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.
По его словам, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службе, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии еще 10 вертолетов моделей Н225, Н145 и Н125.
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