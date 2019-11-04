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Бородянский опроверг слухи о планах переименовать Институт нацпамяти

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Бородянский опроверг слухи о планах переименовать Институт нацпамяти

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский опроверг информацию о намерениях переименовать Институт национальной памяти в «Институт примирения» и призывает СМИ проверять информацию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Яркий пример фейков и очередное объяснение, почему для манипуляций и ложной информации требуется регулирование на законодательном уровне. Сегодня некоторые сайты опубликовали информацию о том, что я якобы стал инициатором изменения концепции Института национальной памяти и самого названия института в „Институт примирения“. Со всей ответственностью заявляю, что это откровенная ложь. А некоторым сайтам советую тщательно проверять информацию», — отметил Бородянский.

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В понедельник некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что по инициативе команды президента Владимира Зеленского Украинский Институт национальной памяти в ближайшее время будет переименован в Институт примирения.

Институт нацпамяти, Владимир Бородянский
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Понедельник, 4 ноября 2019
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