Кабмин планирует отменить группы инвалидности

Правительство планирует отказаться от существующей системы градации инвалидности и перейти к Международному классификатору функциональности (МКФ), который действует в Европейском Союзе, заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа»).
«Мы сейчас продолжили ту работу, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения. Мы имплементируем в украинское законодательство Международный классификатор функциональности, он уже переведен на украинский язык, но до конца не проведена система его ратификации. С помощью МКФ мы хотим наконец-то избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времён», — заявила Третьякова на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, социальная политика государства в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них теперь будут строиться не на группах, как это было ранее, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Глава комитета по вопросам соцполитики считает, что такие изменения в комплексе с пересмотром норм по трудоустройству граждан с частичной потерей трудоспособности будут способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.
В настоящее время, говорит Третьякова, Государственная служба по вопросам труда следит за тем, чтобы 4% рабочих мест в частном секторе предоставлялись людям с инвалидностью. В случае несоблюдения этой квоты, представители бизнеса получают от Государственной службы труда штрафные санкции. В комитете по соцполитике планируют эту ситуацию изменить, добавив квотирование и на госслужбе.
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