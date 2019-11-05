В бюджете не заложили деньги на «государство в смартфоне»

В проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг «Дія», а также на обучение цифровым навыкам не было заложено средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложено. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы), которые работали и раньше», — заявил Федоров.

По словам министра, его команда будет надеяться на волонтеров, бизнес и собственную эффективность.

«Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация — это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021 год», — резюмировал Федоров.