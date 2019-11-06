Депутаты подтвердили зеркальное разведение сил в Золотом

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, побывавшие с мониторинговой миссией в зоне разведения войск на Донбассе, утверждают, что украинские военнослужащие находятся в хороших условиях и проведено зеркальное разведение войск.
«Окопы вырыты в человеческий рост, заградительные укрепления стоят, блиндажи с бетонными перекрытиями построены... Повар готовит первое, второе, третье, салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно анормальных человеческих условиях», — сказал заместитель главы комитета Юрия Мисягин на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
В свою очередь внештатный консультант комитета Юрий Федоренко отметил, что войска от линии соприкосновения были отведены зеркально и одной и другой стороной. «Много было спекуляций относительно того, что происходит отступление Вооруженных сил. Хочу заявить: в Золотом прошло не что иное, как разведение: были отведены как наши Вооруженные силы, так и та сторона, которая отошла на определенное расстояние. Прошло зеркальное разведение», — сказал он.
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