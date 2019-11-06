«Метинвест» планирует увеличить долю на мировом рынке г/к рулона до 4,5%

«Метинвест» рассчитывает увеличить долю компании на мировом рынке горячекатаных рулонов до 4,5% после реконструкции листопрокатного цеха «1700» на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Об этом сообщил директор по продажам «Метинвеста» Дмитрий Николаенко в Мариуполе.
Новое оборудование цеха позволяет нарастить выпуск г/к рулона предприятиями группы с 3,4-3,5 млн тонн до 4,2 млн тонн, отметил Николаенко.
По его словам, ранее доля «Метинвеста» составляла около 5%, однако объемы продаж выпускаемых группой г/к рулонов сократились в связи с закрытием мартеновских печей и других изменениях в производственном процессе.
«Теперь после реконструкции прокатного стана на заводе им. Ильича мы хотим восстановить долю «Метинвеста» на рынке горячекатаных рулонов. Мы планируем достигнуть 4,5% от общего объема мировых продаж г/к рулонов», - сказал Николаенко.
По его словам, г/к рулон продолжает оставаться очень востребованным товаром на мировых рынках: спрос на него не снижается, несмотря на падение закупок по другим видам проката.
Напомним, что 5 ноября «Метинвест» запустил модернизированный листопрокатный цех «1700» на МММКИ. Общие инвестиции в проект составили порядка $110 млн.
Проведенная реконструкция позволяет расширить характеристики и улучшить качество производимых на заводе горячекатаных рулонов. В частности, толщина готового листа будет составлять от 1,2 до 8 мм, а вес рулона до 25 тыс т. Кроме того, после модернизации ЛПЦ плановая мощность производства выросла до 2,5 млн т г/к рулонов в год.
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