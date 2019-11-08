В Харькове мужчина подорвал себя гранатой на балконе жилого дома

В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя на гранате на балконе жилого многоэтажного дома.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, тело погибшего обнаружила на балконе его бабушка.

«На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Следователь внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», — говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций сообщили, что на данный момент не располагают информацией о том, был ли погибший связан с АТО/ООС.