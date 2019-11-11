В Богдановке и Петровском завершили разведение войск

В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники. Сейчас СММ ОБСЕ проводит верификацию проведенных мероприятий.

Об этом Укринформу сообщил спикер штаба ООС Александр Штупун.

«Завершились третьи сутки практического разведения личного состава вооружения и военной техники сегодня в 12.00. Сейчас происходит верификация проведенных мероприятий Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и с завтрашнего дня по графику должны начаться мероприятия по поиску и разминированию территорий от взрывоопасных предметов», — заявил спикер, добавив, что разведение происходит зеркально и со стороны российско-оккупационных войск.

Он напомнил, что с участка разведения № 3 отвели 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отошли на 1 км и заняли заранее оборудованные позиции. Процесс отвода реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске. В частности, Протокола от 5 сентября 2014 года, Меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Напомним, что 9 ноября 2019 года в 12:00 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военные и силы боевиков после запуска сигнальных ракет начали процесс разведения сил и средств.