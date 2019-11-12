Урожай зерновых в этом году предварительно составит 74 млн тонн

Производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по предварительным данным на вторник, будет в пределах 74 млн тонн в учетном весе, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году, сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

«В том числе пшеницы 28,1 млн тонн (на 3,5 млн тонн больше), кукурузы на зерно — 35 млн тонн (на 0,8 млн тонн меньше), ячменя — 8,9 млн тонн (на 1,6 млн тонн больше)», — написал он в Facebook.