«Нафтогаз» сорвал «Газпрому» размещение евробондов

«Газпром» не будет, как планировалось, размещать на этой неделе евробонды в швейцарских франках. Причиной такого решения стало то, что претензии на эти средства может выдвинуть «Нафтогаз», добивающийся исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию подтвердили собеседник РБК, близкий к «Газпрому», и источник в самой компании.

Новая программа бондов была полностью подготовлена, однако юристы компании не смогли гарантировать, что, выйдя на европейский рынок заимствований, «Газпром» не лишится средств по требованиям «Нафтогаза». По решению арбитража в Стокгольме, «Газпром» остается должен украинской компании $2,56 млрд, однако пока российский газовый гигант выплачивать эти средства отказывается.

«Выпуска бондов не будет», — подтвердил РБК высокопоставленный источник в «Газпроме». Он уточнил, что размещение отложено из-за рисков ареста платежей по судебным претензиям «Нафтогаза». Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов ранее говорил, что размещение бондов может состояться до конца 2019-го или в 2020 году.

Последнее на этот момент размещение еврооблигаций «Газпром» проводил в феврале. Тогда компания выпустила ценные бумаги на $1,25 млрд под 5,15% годовых. Общий спрос по финальной цене составил $3,5 млрд, а во время сбора заявок достигал $5 млрд, в 4,5 раза больше предложения. Порядка половины евробондов тогда выкупили инвесторы из США, 10% ушло швейцарцам, 10% — россиянам, еще 21% — другим европейским странам.

В январе совет директоров «Газпрома» одобрил размещение еврооблигаций в 2019 году на сумму €3 млрд.