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Украина получит еще три списанных американских катера типа Island

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Украина получит еще три списанных американских катера типа Island

США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности передадут Киеву еще три патрульных катера типа «Айленд» («Island») в дополнение к уже переданным и принятым в состав Военно-морских сил ВСУ катерам «Старобельск» и «Славянск», заявил временный поверенный в делах США в Украине Джозеф Пеннингтон.

«Катера „Старобельск“ и „Славянск“ являются лишь небольшой частью помощи в сфере безопасности, которую США уже предоставили Украине с 2014 года. В рамках нашей поддержки Украины, я также рад сообщить, что в дополнение к этим двум патрульным катерам класса типа „Island“, которые мы передаем сегодня, Соединенные Штаты Америки предоставят еще три дополнительных катера этого же класса», — сказал Пеннингтон в среду в Одессе в ходе мероприятий по случаю передачи в состав ВМС Украины катеров «Старобельск» и «Славянск», а также и поисково-спасательного судна, сообщает информагентство Минобороны «АрмииInform».

По словам американского дипломата, речь идет о трех катерах Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские способности ВМС Украины.

«США будут продолжать оказывать помощь в сфере безопасности для поддержки Украины в условиях российской агрессии, не только предоставляя подготовку и технику, но и привлекая советников по вопросам оборонной реформы для развития профессиональных Вооруженных сил», — заверил Пеннингтон.

По его словам, США, как стратегический партнер Украины, гордятся тем, что предоставляют оборудование, технику и консультации, чтобы поддержать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также в реализации стремлений к членству в НАТО.

«Мы будем стоять рядом с Украиной на каждом шагу этого пути», — заверил дипломат.

Как сообщалось, 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии пятого президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи двух катеров класса «Island» («Айленд») ВМС ВСУ.

Меморандум о передаче Украине патрульных катеров USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Макаллистер.

Cushing и Drummond после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт Cushing состоялся в 2014 году, а Drummond — в 2012 году. Drummond также ранее прошел модернизацию по программе «МЭР», в ходе которой дополнительно к общему объему ремонтных работ (доковому ремонту, текущему ремонту устройств, механизмов и систем) было проведено обновление ряда ключевых узлов, а также заменены на более современные ключевые системы катера.

После передачи патрульных катеров ВСУ они получили названия и бортовые номера — «Славянск» (P191) и «Старобельск» (P190).

Подготовка украинских экипажей этих катеров сначала проходила в Украине, после этого 32 моряка были отправлены в США для прохождения десятинедельного курса подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) город Линтикум (США). 15 сентября их подготовка завершилась.

23 октября «Старобельск» и «Славянск» Военно-морских сил Украины прибыли к военному причалу Практичной гавани Одессы.

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Катера класса «Island» в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину— 34 м, ширину — 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой «Zodiak Hurricane 540».

По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.

США, Island
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