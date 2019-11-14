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Импорт электроэнергии из России убивает украинскую энергетику, - эксперт

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Импорт электроэнергии из России убивает украинскую энергетику, - эксперт

Импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке и это убивает отечественную энергетику. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

«Вчера произошло очень знаковое событие на рынке электроэнергии. Цена на рынке на сутки вперед достигла исторического минимума — 0,91 грн за 1 кВт*час. „Победа!“ — кричали Герус и его пособники в развале украинской энергетики. Но нет — на самом деле это достаточно опасный сигнал, что свидетельствует о вероятном кризисе в электроэнергетике», — написал Трохимец.

Эксперт обратил внимание, что запуск российской электроэнергии на сегмент рынка электроэнергии двусторонних договоров вытеснил с него украинских производителей тока. И Россия уже имеет существенное влияние на этом сегменте.

«На этом сегменте рынка торгуется около 65% всей электроэнергии. Герус в октябре рассказывал, что импорт составляет не более 1%. С ноября он вырос в десять раз. И составлял уже около 10% всей электроэнергии, потребляемой в Украине. А если брать сегмент рынка двусторонних договоров — это больше 15%. Существенное влияние!», — написал Трохимец.

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Кроме того, эксперт отметил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на рынке электроэнергии Украины с целью сорвать интеграцию украинской энергосистемы в европейскую и евроинтеграции страны в целом.

«Это, во-первых, противозаконно, а во-вторых, свидетельствует о политических, а не экономических мотивах поставок электроэнергии в Украину. Россия делает все, чтобы интеграция украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E не состоялась. А следовательно и евроинтеграция Украины в целом — тоже стала невозможной. Даже ценой экономических потерь», — считает Трохимец.

По его мнению, вопрос демпинга и политического влияния российского импорта электроэнергии должен стать предметом рассмотрения Антимонопольного комитета и СНБО.

Напомним, с 1 октября из-за «поправки Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Ранее глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка из-за импорта электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.

электроэнергия, Александр Трохимец
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