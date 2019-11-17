В Канаде продали корову за рекордные $106 тысяч

Корова породы черный ангус была продана на аукционе в Канаде за 140 тыс. канадских долларов ($106 тыс.). Об этом сообщил телеканал CTV.
Аукцион прошел на этой неделе в городе Летбридж (провинция Альберта), покупателем стала канадская компания по разведению крупного рогатого скота U2 Ranch. По словам представителя аукциона Perlich Brothers Боба Перлича, данная покупка стала самой дорогой в истории компании за всю ее 52-летнюю историю. Второй результат на торгах составил 50 тыс. канадских долларов ($38 тыс.).
На черную корову, у которой даже нет имени, а лишь цифровой код-обозначение 109z, претендовали фермеры из Канады, Мексики и Соединенных Штатов.
«Она уникальна, в мире мало таких коров, — заявил покупатель коровы Даррен Ангер. — Я, конечно, знал, что за нее участники будут активно торговаться, но не мог даже представить, что этот лот вызовет такой сильный интерес».
Столь высокая цена за животное обусловлена хорошей генетикой, а новые владельцы с ее помощью намерены значительно расширить свое стадо элитных коров.
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