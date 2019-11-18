Wizz Air предлагает авиакомпаниям отказаться от бизнес-класса в самолетах

Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до 5 часов, чтобы бороться с изменениями климата.

Об этом пишет Forbes.

По словам Варади, это станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.

«Бизнес-класс надо отменить. Из-за пассажиров бизнес-классов объемы выбросов углекислого газа вдвое больше по сравнению с пассажирами эконом-класса», — отметил он.

Как сообщают в Wizz Air, в мае на одного пассажира компании приходилось 56,5 граммов углекислого газа за один километр.