В Беларуси в парламент не выбрали ни одного оппозиционера

Представители белорусской оппозиции не прошли в состав парламента по итогам выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси, состоявшихся 17 ноября. Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов голосования, опубликованные в понедельник на сайте Центризбиркома страны.
По данным ЦИК, в нижнюю палату парламента избраны депутаты, представляющие Белорусскую патриотическую партию, Республиканскую партию труда и справедливости, Либерально-демократическую партию, которые нельзя отнести к числу оппозиционных. В новый парламент также избраны представители общественного объединения "Белая Русь", которое поддерживает политику действующей в стране власти.
Выборы в нижнюю палату парламента Беларуси состоялись в воскресенье во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. На место в парламенте претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Явка избирателей на выборах составила 77,22%, превысив на 3% явку парламентской кампании 2016 года.
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