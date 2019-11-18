Закон об особом статусе Донбасса будут писать после «нормандской встречи»

Законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет разрабатываться после встречи лидеров стран «Нормандской четверки», заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, также как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после «нормандской встречи», — сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник, передает Интрефакс-Украина.
Он также высказал надежду, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» даст ответы на многие существующие в обществе вопросы.
«И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент, совместно: Верховная Рада, Офис президента и общество», — отметил спикер.
Разумков отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в отсутствии работы над законопроектом.
Напомним, что нынешний закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.
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