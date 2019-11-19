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В Казахстане не отказываются от идеи провести встречу Путина и Зеленского

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В Казахстане не отказываются от идеи провести встречу Путина и Зеленского

Советник первого президента Казахстана Адиль Турсунов заявил, что инициатива Нурсултана Назарбаева о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ставила цели заменить «нормандский формат». Слова Турсунова во вторник приводит информационное агентство Казинформ.

«Нурсултан Назарбаев... поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках „нормандского формата“. То есть здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры тет-а-тет или провести последнюю раньше первой. Другими словами, „нормандский формат“, минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса», — сказал Турсунов.

Он отметил, что Назарбаев предложил Казахстан в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров глав России и Украины. При этом первый президент Казахстана неоднократно высказывался в том плане, что для казахстанской стороны абсолютно не принципиально в какой столице могут состояться такие переговоры.

«Как мы видим, инициативу Нурсултана Назарбаева об отдельной личной встрече президентов России и Украины поддерживают многие мировые политики и эксперты. Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику „нормандского формата“ и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева», — уточнил советник первого президента Казахстана. По его словам, предложение Назарбаева «следует рассматривать в общем русле его успешной многолетней и многоплановой миротворческой политики, в данном случае — на украинском направлении».

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12 ноября Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме «Астана Клуб», что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. В свою очередь в Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия).

Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Владимир Зеленский
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